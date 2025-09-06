Sep 6, 2025 3:55 PMClock
أبرز الأحداث
وزير المهجرين: حصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني وهناك تقدم في هذا الملف وهو قرار لبناني مبني على خطاب القسم والبيان الوزاري والدولة لن تفاوض ولن تتراجع عن قرار حصر السلاح

