أكد وزير المهجرين كمال شحادة في مقابلة مع "الحدث" أن استراتيجية الأمن الوطني تنص على حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري طالب الحكومة بإقرار استراتيجية للأمن الوطني.

وأوضح أن الجيش اللبناني يبسط سيطرته على كافة أنحاء الدولة بما فيها جنوب الليطاني، لافتًا الى أن الوضع في الجنوب لا يزال غير مستقر واللبنانيون يدفعون الثمن.

وتابع:"الحكومة متمسكة بتطبيق الاتفاقيات وفق الجداول الزمنية ومجلس الوزراء كلّف المجلس الأعلى للدفاع بوضع خطط لسحب السلاح".

ولفت إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزامات لبنان الدولية، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاق الترسيم مع سوريا برعاية سعودية كان بالغ الأهمية.

وأكد أن أمامنا تحديات كبرى هي بسط سلطة الدولة والإصلاحات وإعادة الإعمار، مضيفًا:" واثقون من قدرتنا على مواجهة التحديات ونتلقى دعمًا كبيرًا من الأشقاء العرب في تطبيق إصلاحاتنا وتحقيق رؤيتنا."