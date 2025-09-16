Sep 16, 2025 3:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o