Apr 8, 2025 10:29 AMClock
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وزير المال ياسين جابر لدى وصوله الى السرايا: الاجتماع الصباحي مع وفد صندوق النقد كان جيداً

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