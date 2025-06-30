Jun 30, 2025 3:09 PMClock
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وزير المال: تم اقرار القرض المخصص لوزارة الطاقة وهناك خطة متكاملة من خلال تنفيذ القانون 462 وخلال اسبوعين او 3 سيكون هناك تعيين للهيئة الناظمة

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