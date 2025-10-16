Oct 16, 2025 6:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير المال السوري: لن ننتظر المؤسسات الدولية لتنفيذ إصلاحاتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o