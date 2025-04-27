Apr 27, 2025 9:28 PMClock
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وزير المالية ياسين جابر لـ "الجديد": أبلغنا صندوق النقد والبنك الدولي أننا سوف نقر قانون هيكلة المصارف بسرعة لإعادة إطلاق القطاع المصرفي وليس للقضاء على المصارف

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