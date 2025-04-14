Apr 14, 2025 3:31 PMClock
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وزير المالية ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة

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