Apr 12, 2025 9:43 AMClock
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وزير المالية البولندي: هناك تباين في التوافق على الخطط الدفاعية بين عدة دول ونسعى لتقليل مساحة الخلافات

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