Apr 15, 2025 10:47 AMClock
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وزير المالية الإسرائيلي يبلغ نتنياهو عدم مشاركته في النقاش الأمني المهم المقرر اليوم في حال دعوة رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار للمشاركة فيه

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