Apr 9, 2025 10:23 PMClock
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وزير المالية الإسرائيلي: الولايات المتحدة أقرب حليف لنا وليس هناك صديق أعظم لإسرائيل من الرئيس ترمب

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