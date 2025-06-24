Jun 24, 2025 10:32 AMClock
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وزير المالية الإسرائيلي: إيران بدأت من الصفر مجددا في برنامجها النووي ومنظومة صواريخها وإن حاولت إعادة البناء فستواجه الولايات المتحدة

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