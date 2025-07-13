Jul 13, 2025 1:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير المالية الألماني: نريد اتفاقا تجاريا مع أميركا لكن لن نوافق على كل شيء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o