Aug 5, 2025 10:15 AMClock
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وزير العمل يلتقي رئيس الحكومة العراقية ظهرًا

يزور وزير العمل الدكتور محمد حيدر في بغداد ظهرًا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

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