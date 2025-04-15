Apr 15, 2025 9:40 AMClock
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وزير العمل محمد حيدر من دار الفتوى: هذه الدار تجمع كلّ اللبنانيين وقد ناقشت مع المفتي دريان الأوضاع العامّة وكلّ ما نقوم به في الوزارة

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