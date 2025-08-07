Aug 7, 2025 5:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير العمل محمد حيدر من داخل مجلس الوزراء: ما منحكي بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واعادة الاعمار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o