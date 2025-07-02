Jul 2, 2025 8:51 AMClock
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وزير العمل محمد حيدر عبر صوت لبنان: موظفو الادارة العامة غير مهمشين نتولى أمرهم بالتوازي مع القطاع الخاص

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