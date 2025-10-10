أكد وزير العدل عادل نصار "الاجواء الايجابية التي رافقت زيارة وزير الخارجية السورية المقار الرسمية، وبخاصة التي شارك فيها نصار في قصر بعبدا وفي السرايا الحكومية، بمشاركة وزير العدل السوري مظهر الويس والوفد الرسمي المرافق".

وترافق كلام نصار مع التصريحات التي كشف عنها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، في شأن "التقدم في مسار المحادثات السورية اللبنانية".

وفي هذا السياق، ونتيجة للأجواء الايجابية، أعلن نصار عقد اجتماع، الاسبوع المقبل، مع نظيره السوري في لبنان "لإستكمال المفاوضات وتسريع كامل الملفات التي تمت مناقشتها سابقاً بين الوفدين السوري واللبناني في شكل فعال، وترجمةً لذلك ستتكثف متابعة كل الملفات والمعاملات ابتداء من الاسبوع المقبل".

وأشار نصار إلى ان الفريقيين، أكدا "ضرورة تثبيت افضل العلاقات بين لبنان وسوريا وأهمها احترام سيادة الدولتين".

وفي هذا الاطار لفت نصار إلى أن "الاجتماعات التي شارك بها في لقاءي بعبدا والقصر الحكومي، تطرقت إلى موضوع الموقوفين والمساجين السوريين. وكان ثمة إصرار من قبله على إيداع القضاء اللبناني كل المعلومات المتوافرة، والمتعلقة بالاغتيالات التي ارتكبت في عهد النظام السابق، والارتكابات والاعمال الأمنية، وملف المخفيين قسرا".