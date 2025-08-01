أستقبل وزير العدل المحامي عادل نصّار الدكتور برنارد جرباقه (مسؤول وحدة حماية الطفل في مستشفى وشبكة أوتيل-ديو الجامعي)، الوزير السابق الدكتور آلان حكيم، الدكتورة شارلين هاشم-ضاهر (رئيسة الجمعية اللبنانية للطب النفسي) والدكتور رامي أبي خليل (رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى أوتيل-ديو الجامعي ومدير البرنامج الجامعي للطب النفسي في كلية الطب في جامعة القديس يوسف)، بحضور المستشارة القانونيه المحامية لارا سعاده.



تناول الإجتماع مواضيع عدّة، أهمها التعاون بين الجسم الطبي والجسم القضائي، خاصة في المواضيع المشتركة كالصحة النفسية والحماية من العنف. ونتج عن الإجتماع التشديد على كل من حقوق الأطباء النفسيين، ضرورة تلبية الحاجات الصحية للأطفال المعرضين للعنف والخطر - كما وعائلاتهم - وتحفيز آليات التعاون فيما بين الجسم القضائي والصحي.