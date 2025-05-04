أكد وزير العدل القاضي عادل نصّار، في حديث إلى "تلفزيون لبنان"، أن الاستحقاقات الانتخابية تشكّل استمرارية وترسيخًا للديمقراطية، وبالتالي تعزيزًا لركائز الجمهورية اللبنانية، مشددًا على عدم وجود أي نية لتأجيل الانتخابات البلدية في بيروت.

ووجّه نصّار تحية إلى وزير الداخلية وفريق العمل على "الجهد الجبّار الذي قاموا به لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني"، لافتًا إلى أن "الجميع جاهز والنيابات العامة على جهوزية تامة للتدخل عند حصول أي طارئ".

وأشار إلى أن "عدد الترشيحات في هذه الدورة فاق عددها في الدورات السابقة، مؤكّدًا أن "إجراء الانتخابات هو إثبات لاستمرارية الجمهورية بمبادئها الدستورية".