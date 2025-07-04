Jul 4, 2025 9:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير العدل عادل نصّار لـ"جدل" عبر lbc: أتحدّى أيًّا كان أن يُظهر دليلاً على وجود محاصصة في التعيينات القضائية التي ستَصدر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o