May 4, 2025 9:49 AMClock
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وزير العدل عادل نصّار عبر تلفزيون لبنان: أوجّه تحية لوزير الداخلية وإلى فريق العمل الذي قام بعمل جبار والاستحقاقات الانتخابية هي استمرارية وترسيخ للديمقراطية وبالتالي للجمهورية اللبنانية

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