Apr 27, 2025 10:05 PMClock
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وزير العدل عادل نصار لـ"الجديد": ما من وزير في الحكومة اللبنانية قال "لا" لحصر السلاح

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