Aug 4, 2025 4:18 PMClock
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وزير العدل عادل نصار: لا تراجع بل عمل جدي للوصول الى الحقيقة والمحاسبة فما من مواطن لا يقبل بأن تبقى جريمة كهذه دون محاسبة وأي موقف سياسي يهدف الى عرقلة التحقيق غير مقبول

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