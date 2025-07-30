Jul 30, 2025 4:47 PMClock
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نصار: لا أحد فوق القانون والمحقق العدلي يقوم بدوره واي شيء ضمن اختصاص وزير العدل يمكن أن يشكّل دعمًا للتحقيق سأقوم به

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