Aug 4, 2025 3:25 PMClock
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وزير العدل عادل نصار عبر لبنان الحر: الموضوع الاساسي اليوم هو بناء الدولة وأساسه حصر السلاح بيد الدولة ونتمنى على حزب الله ان يسلم السلاح ونتمنى أن يكون خياره واعيًا وحكيمًا وان ينخرط بالدولة

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