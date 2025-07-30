Jul 30, 2025 4:39 PMClock
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وزير العدل : سأطّلع على التشكيلات كما يفرض القانون ولكن لي ثقة بعمل المجلس ولا أنتظر اي عائق لإقرارها لأن المجلس موضع ثقة كاملة وعمل بشكل جدي ومستقل وقام بواجباته

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