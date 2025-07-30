Jul 30, 2025 4:38 PMClock
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نصار: تركت مجلس القضاء الأعلى يقوم بعمله والعلاقة معهم ممتازة ونتواصل في ملفات لا علاقة لها بالتشكيلات ولم يحصل اي نوع من الخلاف بين أعضاء المجلس ومعي ولا دور لي في التشكيلات

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