Jul 30, 2025 4:32 PMClock
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وزير العدل عادل نصار: انتظرنا كثيرا للحظة انتهاء التشكيلات من قبل مجلس القضاء الاعلى

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