Apr 24, 2025 3:19 PMClock
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وزير العدل عادل نصار: الوزراء تبنوا البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة

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