Sep 26, 2025 1:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير العدل عادل نصار: النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون والقانون يطبّق على الجميع من دون استثناء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o