Jul 30, 2025 4:34 PMClock
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نصار: أوجه تحية لمجلس القضاء الاعلى واعتمدنا معيار الابتعاد عن المحاصصة وسيبقى الاساس وانا مرتاح لان المجلس عمل وفق المعايير ولي الثقة بعمله

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