Jul 10, 2025 3:53 PMClock
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وزير العدل عادل نصار: أقف اليوم أمامكم لدعم المحاسبة ومواجهة اللإفلات من العقاب وننحني جميعًا أمام الشهداء الذيت سقطوا نتيجة الاغتيالات السياسية

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