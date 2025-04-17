Apr 17, 2025 4:39 PMClock
أخبار محلية
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وزير العدل: سنتعاون مع الأردن للتحقيق وملاحقة العناصر المتورطة في شبكة التخريب

أكّد وزير العدل عادل نصار لنظيره الأردني إصرار لبنان على استعادة دور الدولة والأجهزة الأمنية.

وقال لسكاي نيوز: "سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب، وسنباشر التحقيقات فور تسلمنا أسماء المتورطين اللبنانيين في شبكة التخريب من السلطات الأردنية."

وإذ أكّد أنّ العمل جارٍ مع السلطات الأردنية كفريق واحد، لفت الى أنّ الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرًا أمنيًا أو إرهابيًا على محيطه، مبديًا الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتفعيل التعاون الأمني مع الأردن."

وأوضح نصار أنّ هناك إجماعًا داخل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح بيد الدولة وحده.

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