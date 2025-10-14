12:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير العدل السوري: درسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادئ العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o