Sep 22, 2025 9:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير العدل السوري: أجرينا مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني بشأن ملف المعتقلين ووجدنا تفهما ورغبة في التعاون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o