أكد مكتب وزير العدل عادل نصار أن “أي كلام يتعلّق بإجراء أي ضغط لا سيما من قبل مجلس الوزراء على مجلس شورى الدولة مرفوض جملةً وتفصيلاً ولن يحصل مهما كانت الظروف، ولم يشهد وزير العدل خلال مجلس الوزراء أي طلب من هذا النوع بإجراء ضغوطات على القضاء”.

وأضاف: “في جميع الأحوال، يهم وزير العدل التأكيد على احترام استقلالية القضاء وأنه لن يسكت عن أية محاولة إجراء أي ضغط على القضاء لا سيما على مجلس شورى الدولة إن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويؤكّد أيضاً على أن أيام التدخلات بعمل القضاء ولّت بدون رجعة.”

وختم: “موقف وزير العدل جاء بعد الكلام المنسوب للوزير ياسين جابر في الصفحة الثامنة من جريدة النهار في العدد الصادر بتاريخ اليوم ، اي في الخامس والعشرين من شهر آب ” يطالب فيه جابر مجلس الوزراء بالضغط على مجلس الشورى للإسراع في إصدار قراره.

فاقتضى التصويب.”