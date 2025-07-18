Jul 18, 2025 2:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الطوارئ السوري: شكّلنا غرفة عمليات تضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية والدفاع المدني ومنظمات محلية إنسانية تلبية لنداءات المواطنين في السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o