Jul 6, 2025 6:11 PMClock
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وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا: نطلب من الجميع مساندتنا وأدعو الأهالي للتبليغ عن أي حريق وعمن يقوم بإشعاله لأن هذا يسرع عمليات الاستجابة

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