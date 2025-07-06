Jul 6, 2025 6:02 PMClock
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وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا : قد نتمكن من السيطرة على الحرائق اليوم، لكن لا يمكن إعلان إخمادها بشكل نهائي لأن ذلك يحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة

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