Jul 24, 2025 2:06 PMClock
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وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: لا حصيلة نهائية حتى الآن لانفجار إدلب في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء

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