Jul 24, 2025 2:06 PMClock
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وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: فرق الإنقاذ تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة

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