Jul 6, 2025 5:08 PMClock
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وزير الطوارئ السوري: ارتفاع مساحة حرائق الغابات إلى 10 آلاف هكتار بريف اللاذقية

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