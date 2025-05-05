آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
May 5, 2025 3:11 PM
أبرز الأحداث
وزير الطاقة والنفط السوداني: ندين استهداف المليشيات المستودعات الاستراتيجية للوقود في بورتسودان
إخترنا لك
الخارجية الأميركية: الجهود التي يبذلها ويتكوف وقطر ومصر مستمرة للوص...
2025-05-08 22:55:02
أبرز الأحداث
الوزير الحاج: الحكومة ستبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواه...
2025-05-08 22:08:53
أبرز الأحداث
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقربون من ترامب أبلغوا وزير الشؤون الإسترات...
2025-05-08 22:07:31
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
معوّض: مقاربتنا للانتخابات البلدية هي انمائية بحتة
فرنجية: المحور تلقى ضربة قوية جداً ومن المبكر الحديث عن نهايته
وزير الاتصالات: إصلاحات رقمية و"ستارلينك" قريبًا.. وسلاح الدولة يجب أن يكون حصرياً
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب غير شرعية عند شاطىء طرابلس
الخارجية الأميركية: الجهود التي يبذلها ويتكوف وقطر ومصر مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أبي المنى في اتصال مع رئيس الحكومة: لتثبيت الأمن في معبر المصنع والتنسيق لمعالجة أزمة السويداء
بوشكيان مهنئًا بانتخاب البابا الجديد: الكنيسة صلبة كالصخرة ورمز للوحدة والثبات
بالفيديو والصورة - البابا لاوون الرابع عشر أول بابا أميركي في تاريخ الفاتيكان
صور تكشف عن منشأة سرية لأسلحة نووية في إيران
مؤتمر صحافي لمصباح الأحدب غداً
حادث سير مروع على جسر الأشرفية.. قتيل وزحمة سير خانقة
الوزير الحاج: الحكومة ستبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية والبيان الوزاري واضح في هذا الشأن لا سلاح غير السلاح الشرعي وأي استخدام لهذا السلاح في الداخل اللبناني وانطلاقًا من لبنان ستكون الدولة له بالمرصاد
ووزراء الثنائي هم أكثر المؤيدين للجيش اللبناني ولعودة الدولة الى الجنوب وأهل الجنوب متعطّشون لها بكلّ مقوّماتها وأجهزتها ورموزها
دوليات
بالفيديو والصورة - البابا لاوون الرابع عشر أول بابا أميركي في تاريخ...
صحة
بخاش: القطاع الطبي في لبنان يستعيد توازنه
يوم مجاني للكشف الصحي في جزين
وزير الصحة يجول في طرابلس ويزور المفتي امام
"LAU" تجدد التزامها مع SAID في مسيرة التوعية ضد سرطان القولون والأمعاء
وزير الصحة عرض مع نقيب الصيادلة شؤون القطاع
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
العميد أحمد الحجار وزير الداخلية الجديد في حكومة العهد وهذه نبذة عن سيرته الذاتية
برنامج تشييع نصرالله وصفي الدين.. مسار محدد وشاشات عرض!
هل مستقبل الأسد في خطر؟
فصائل المعارضة السورية... ما هي وماذا نعرف عنها؟
آخر الأخبار
May 8, 2025 11:06 PM
معوّض: مقاربتنا للانتخابات البلدية هي انمائية بحتة
May 8, 2025 11:03 PM
فرنجية: المحور تلقى ضربة قوية جداً ومن المبكر الحديث عن نهايته
May 8, 2025 10:59 PM
وزير الاتصالات: إصلاحات رقمية و"ستارلينك" قريبًا.. وسلاح الدولة يجب أن يكون حصرياً
May 8, 2025 10:58 PM
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب غير شرعية عند شاطىء طرابلس
May 8, 2025 10:55 PM
الخارجية الأميركية: الجهود التي يبذلها ويتكوف وقطر ومصر مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
May 8, 2025 10:48 PM
أبي المنى في اتصال مع رئيس الحكومة: لتثبيت الأمن في معبر المصنع والتنسيق لمعالجة أزمة السويداء
May 8, 2025 10:46 PM
بوشكيان مهنئًا بانتخاب البابا الجديد: الكنيسة صلبة كالصخرة ورمز للوحدة والثبات
May 8, 2025 10:43 PM
بالفيديو والصورة - البابا لاوون الرابع عشر أول بابا أميركي في تاريخ الفاتيكان
May 8, 2025 10:31 PM
صور تكشف عن منشأة سرية لأسلحة نووية في إيران
May 8, 2025 10:24 PM
مؤتمر صحافي لمصباح الأحدب غداً
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
May 8, 2025 11:03 PM
فرنجية: المحور تلقى ضربة قوية جداً ومن الم...
اقتصاد
May 8, 2025 10:59 PM
وزير الاتصالات: إصلاحات رقمية و"ستارلينك" ...
دوليات
May 8, 2025 10:43 PM
بالفيديو والصورة - البابا لاوون الرابع عشر...
أخبار محلية
May 8, 2025 10:03 PM
الرؤساء الثلاثة هنؤوا البابا لاوون : ندعو ...
اقتصاد
May 8, 2025 6:17 PM
الزين عاينت الأضرار في الجنوب: أكثر من 8 آ...
عدل وأمن
May 8, 2025 6:00 PM
(صور وفيديو) غارات تحاصر النبطية.. من هو ق...
أخبار محلية
May 8, 2025 5:29 PM
بالصور - سلام من البقاع: الجيش سياج الوطن ...
خاص
May 8, 2025 3:36 PM
ابتعاد جنبلاط عن واشنطن بداية اعتزال وتوري...
خاص
May 8, 2025 2:09 PM
مصرف لبنان قاب قوسين من استكمال تعييناته.....
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o