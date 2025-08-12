10:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: سنبدأ قريبا المسوحات الزلزالية في المياه الإقليمية الليبية للتنقيب عن النفط والغاز

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o