Oct 29, 2025 10:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الطاقة جو الصدي لـ حوار المرحلة عبر lbci: يمكن لمؤسسة الكهرباء مع قدرتها الانتاجية ومع تأمين فيول أن تؤمن ما بين 7 إلى 9 ساعات صيفًا و 10 ساعات شتاءً والجباية اليوم تشكل 60% من قيمة الانتاج

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o