Aug 2, 2025 7:01 PMClock
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وزير الطاقة السوري: تم افتتاح خط الغاز التركي - السوري وبدء توريد الغاز الأذري إلى سوريا بدعم قطري

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