Jul 30, 2025 11:56 AMClock
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وزير الطاقة التركي: سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى مدينة حلب عبر ولاية كِلّيس التركية اعتبارا من 2 أغسطس المقبل

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