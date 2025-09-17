Sep 17, 2025 5:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الطاقة البولندي: ندعو دول الإتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الطاقة الروسية كليا بحلول نهاية 2026

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o