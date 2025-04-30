Apr 30, 2025 12:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني المصغر إيلي كوهين: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء من يحاول المساس بالدروز في سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o